Jugendhandball A-Jugend aus Dormagen gelingt klarer Heimsieg

„Diesen hohen Erfolg haben wir in weiten Teilen unserem Torhüter Linus Borreck zu verdanken. Gemeinsam mit Maxi Bach sorgte er mit 22 Paraden am Ende für eine Quote von mehr als 50 Prozent gehaltener Bälle“, sagte Berger. Mit der ersten Spielhälfte war der TSV-Coach gegen eine stark ersatzgeschwächte HSG weniger zufrieden: „Wir sind schlecht in die Partie gestartet und haben aufgrund fehlender Konzentration viele Fehler gemacht und haben im Tempospiel viele Chancen nicht genutzt.“ Nachdem gegen Ende der ersten Spielhälfte „endlich der Knoten geplatzt“ war und es mit einer Sechs-Tore-Führung in die Kabinen ging, lief es dann im zweiten Spielabschnitt bei allen Jungwieseln erheblich besser. „Neben Borreck ist auch hier Mark Szabo, der nur die zweite Halbzeit gespielt hat, zu nennen. Nicht nur wegen der acht Tore von Linksaußen hat er ebenso ein gutes Spiel gemacht wie der B-Jugendliche Daniel Kopp“, erklärte Berger. Am kommenden Wochenende steht für den ältesten Dormagener Nachwuchs eine weite Auswärtsfahrt auf dem Programm. Am Sonntag geht’s gegen den Tabellenfünften HC Empor Rostock.