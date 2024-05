93. Deutsches Derby in Klein Flottbek Frederic Tillmann reitet mit vier gebrochenen Rippen um den Sieg

Ebenfalls um das Blaue Band springt am Sonntag Frederic Tillmann aus Neukirchen. Der Pferdewirtschaftsmeister auf Gut Neuhaus belegte am Freitag auf Comanche mit 107,60 Sekunden und null Fehlern den starken sechsten Rang. Die erste Qualifikation am Mittwoch hatte der 45-Jährige auf dem achten Platz abgeschlossen. Mit Kaddylac wurde er am Freitag nach Rang neun in der ersten Qualifikation 17. (acht Fehlerpunkte). Frederic Tillmann hatte sich vor zweieinhalb Wochen bei einem Trainingssturz vier Rippen gebrochen.