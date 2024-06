8. Grevenbroicher Citylauf Erst ganz am Ende übernimmt König Fußball das Kommando

Im Gegensatz dazu ist Claudia Schmitz (TG Neuss) einfach nur froh, dass sie seit fünf, sechs Wochen überhaupt wieder laufen kann. Denn beim Schneeschippen im Winter war die 52-Jährige so unglücklich gefallen, dass sie sich beide Handgelenke brach. Darum sei sie auch „total geschockt“ gewesen, als im Fünf-Kilometer-Lauf vor ihr in Stefan Bürger (TuS Jahn Hilfarth) ein alter Bekannter zu Boden ging. „Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Er hat mich später wieder überholt.“ Dass bei den Frauen am Ende in Merle Schmitter (Jahrgang 2009) in 21:08 und Charlotta Hamacher (2006) in 21:25 Minuten zwei Rivalinnen schneller waren als sie, grämte die Drittplatzierte (21:30) kein Stück. „Die sind auch deutlich jünger als ich.“