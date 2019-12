Skaterhockey : Eagles verlieren den Titel, aber nicht den Mut

Kaarst 700 Zuschauer sehen 10:12-Niederlage der Crash Eagles Kaarst im entscheidenden Spiel um die Deutsche Meisterschaft im Skaterhockey.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts schlugen die Hausherren im Stile eines Champions zurück: Felix Wuschech, Tim-Niklas Wolff und Christian von Berg stellten binnen vier Minuten den 4:5-Anschluss her. Doch ihr Kardinalproblem bekamen die Kaarster nicht in den Griff. Otten: „Wir standen zu weit weg vom Gegner, wurden immer wieder in 1:1-Situationen ausgespielt.“ Nach den Konter-Toren von Fabian Lenz und Sebastian Schneider zum 7:4 für die Rockets erlöste Otten Nationalkeeper Richard Steffen, „der zu oft kläglich alleine gelassen wurde“, beorderte Niclas Stobbe in den Kasten. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass der Erzrivale nach den Anschlusstreffern von Tim-Niklas Wolff und Dominik Boschewski auf 6:7 mit Toren von Lenz und Breves wieder auf 9:6 davonzog. So ging es ins Schlussdrittel. In dem kamen die Eagles trotz aller Mühen nicht mehr wirklich ran, die drei Treffer von Lennart Otten (7:11, 8:12) und Tim Dohmen (9:12) beantworteten Fabian Lenz (10:6), Dominik Luft (11:6) und Florian Breves (12:8) eiskalt. Selbst als Tim Dohmen Kaarst auf 10:12 heranbrachte und die Gastgeber in Überzahl den fünften Feldspieler brachten, ließ sich das Glück partout nicht erzwingen.