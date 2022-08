7. Charity-Golfturnier der Partner für Sport und Bildung : „Es zahlt sich aus“

„Schlägt ab wie ein Profi.“ Der frühere Stabhochsprung-König Björn Otto schwang auf dem Rittergut Birkhof selber den Schläger. Foto: SVEN VUELLERS FOTOGRAFIE

Rhein-Kreis Zum dritten Mal waren die Partner für Sport und Bildung (PSB) am Freitag mit ihrem Charity-Golfturnier im Rittergut Birkhof zu Gast. Nicht nur wegen des Erlöses von 57.000 Euro herrschte ausgelassene Stimmung unter den 120 Gästen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Björn Otto fliegt jetzt als Pilot für Eurowings, Benedikt Wagner hat sich als Moderator von Events und einer Serie von Stand-up-Comedy-Shows selbstständig gemacht, bei der er hin und wieder auch selbst auftritt. Ihre Verbundenheit zum Sport im Rhein-Kreis haben der Olympiazweite von 2012 im Stabhochsprung und der Europameister im Säbelfechten von 2016 trotzdem nicht vergessen. Für sie wie für viele andere ehemalige und aktuelle Spitzensportler, unter ihnen die frischgekürten WM-Fünften im Säbelfechten Larissa Eifler und Lisa Gette, war der Besuch beim 7. Charity-Golfturnier der Partner für Sport und Bildung (PSB), dem dritten seiner Art auf dem Rittergut Birkhof, denn auch alles andere als ein Pflichttermin.

Björn Otto schwang sogar selbst den Schläger, ebenso wie Hockey-Weltmeister Sebastian Draguhn, dessen älterer Bruder Thomas und Christoph Martial, die einst gemeinsam im Dress des HTC Schwarz-Weiss Neuss an der Jahnstraße auf Torejagd gingen. „Der schlägt ab wie ein Profi,“ urteilte Dieter Welsink über den früheren Stabhochsprung-König, mit dem zusammen er in einem von insgesamt 17 Flights spielte, die Nico Rulfs, Geschäftsführer der Gofus Sportmanagement GmbH, Turnierorganisator und begnadeter Siegerehrungs-Moderator in Personalunion, für das Event zusammengestellt hatte. Klar, dass da gestandene Ex-Fußballer wie Rainer Bonhof, Kalla Pflipsen, Sven Demandt, Christian Hochstätter, Ferenc Schmidt und Horst Köppel ebenfalls mit von der Partie waren.

Standen beim Charity-Golfturnier auf dem Rittergut Birkhof für den Spitzensport im Rhein-Kreis: (v.l.) Benedikt Wagner, Torben Kleinhans, Max Hartung, Anna Faber, Linus Mertens, Lisa Gette, Patrick Hüter, Larissa Eifler und Jannik Heinen. Foto: SVEN VUELLERS FOTOGRAFIE

Info Online-Tombola geht noch bis 31. August Crowdfunding Noch bis zum 31. August läuft die „Online-Tombola/Crowdfunding-Aktion“ der PSB im Internet mit zahlreichen Preisen, darunter auch nicht käufliche Aktivitäten und Erinnerungsstücke Adresse Eine Liste der Preise und die Möglichkeit, Lose zu erwerben, gibt es unter www.kam-on.de/projekt/charity-geht-auch-online-3-0 Erlös Der Erlös wird zu den beim Golfturnier eingenommenen 57.000 Euro addiert und kommt den von den PSB geförderten Projekten zugute

Manch einer lässt ein hübsches Sümmchen springen, um mit ihnen einen Tag auf dem Golfplatz verbringen zu dürfen – der Erlös kommt der Kasse der PSB und damit dem heimischen Spitzensport zugute, an den er nach Abzug der Kosten weitergeleitet wird. 57.000 Euro an Reinerlös konnte deren Vize-Präsident Jürgen Steinmetz am Ende eines ebenso gelungenen wie geselligen Abends verkünden. „Neun Jahre PSB, sieben Jahre Golfturnier, drei Mal auf dem Birkhof und weit über 350.000 Euro eingenommen – es zahlt sich auch,“ lautete die Bilanz des IHK-Hauptgeschäftsführers.

Zum ersten Mal beim PSB-Turnier: Rheinland-Vorstand Dr. Ulrich Hilp. Foto: SVEN VUELLERS FOTOGRAFIE

Wobei sich der „Ertrag“ dieses Tages nicht allein in Heller und Pfennig berechnen lässt. „Eine wunderbare Atmosphäre,“ bescheinigte (nicht nur) Ulrich Hilp dem Abend. Der Vorstand der RheinLand Holding AG war zum ersten Mal zu Gast, schließlich trat er erst Ende April seinen „Dienst“ beim Neusser Versicherungs-Unternehmen an. Seither übt er auch mit dem Golfschläger, „und ich hoffe, in einem Jahr so weit zu sein, um hier mitspielen zu können,“ sagt der 48-Jährige. Womit er gleich klarmachte, dass die RheinLand in Sachen Sponsoring auf Kontinuität setzt: „Wir stehen zur Region – und zur Region gehören die drei Säulen Sport, Brauchtum und Kultur, die wir weiterhin fördern werden.“

Jürgen Steinmetz, Larissa Eifler, Hans-Jürgen Petrauschke, Tim Schmiel, Anna Faber und Ingo Frieske (v.l.) präsentieren den Scheck über 57.000 Euro für den heimischen Spitzensport. Foto: SVEN VUELLERS FOTOGRAFIE

Dass Sport und Brauchtum zwei Seiten der gleichen Medaille sind, zeigt das Beispiel von Jochem Kirschbaum. Am gleichen Tag, an dem der 60-Jährige seine (erneute) Bewerbung um das Amt des Neusser Schützenkönigs öffentlich machte, schwang er auf dem Birkhof den Golfschläger, in einem Flight mit Ex-Bundesligaprofi Sven Demandt. Er hatte die Teilnahme bei einer gemeinsamen Verlosungsaktion von PSB und Neuß-Grevenbroicher Zeitung gewonnen: „Ich kenne hier praktisch jeden,“ sagte er mit Blick ins weite Rund hinter dem historischen Herrenhaus. Fürs nächste Jahr hat er seine Teilnahme bei Ingo Frieske bereits angekündigt. Möglicherweise kann der PSB-Geschäftsführer dann erstmals einen Neusser Schützenkönig ins Rennen um die Netto-, die sich das Team um Ferenc Schmidt und Dr. Christoph Hassink sicherte, und die Bruttowertung schicken. Die gewannen Daniel Kley, Uwe Grünewald und Wolfgang Mathmann im Dress der Arag-Versicherung mit großem Vorsprung.

Ex-Profikicker Sven Demandt (l.) mit NGZ-Gewinner Jochem Kirschbaum. Foto: SVEN VUELLERS FOTOGRAFIE