Fußball : Auf Tuchfühlung mit den Großen der Branche

Rhein-Kreis 62. Internationaler Trainer-Kongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer in Kassel mit Beteiligung aus dem Rhein-Kreis Neuss.

Und doch bereicherte „Stepi“, der in mehr als 30 Jahren auf der Trainerbank 19 Klubs betreute, eine Veranstaltung, zu der nur Fußball-Lehrer und Inhaber der A-Lizenz zugelassen sind. „Hier trifft sich das Who’s Who der Trainerszene“, sagt Oliver Seibert. Der junge Coach des Landesligisten SC Kapellen vertrat in Kassel sozusagen den Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss, traf dabei auch auf seinen seit dieser Saison in Diensten des Bezirksligisten VfL Jüchen/Garzweiler stehenden Kollegen Marcel Winkens und den bis Oktober für die Sportfreunde Vorst tätigen Micky Foehde. Die Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, nutzte zudem Markus Anfang (bis Ende April für den 1. FC Köln verantwortlich). Der 45-Jährige, der 2010 beim SC Kapellen in den Trainerjob eingestiegen war, hält über den Vorsitzenden Philip Breuer nach wie vor Kontakt zu seinem ehemaligen Verein.