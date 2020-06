Leichtathletik : Medaillenschmiede wird am Montag sechzig

Dormagen Kaum ein Sportverein im Rhein-Kreis hat Titel und Medaillen – mit der silbernen von Stabhochspringer Björn Otto bei den Olympischen Spielen 2012 als Höhepunkt – gesammelt wie die Leichtathletik-Abteilung des TSV Bayer Dormagen. Die wurde am 1. Juni 1960 durch Willi Esser gegründet.

Eigentlich hätte so ein Jubiläum eine rauschende Sportgala verdient: Am Montag wird die Leichtathletik-Abteilung des TSV Bayer Dormagen sechzig Jahre alt. Wohl kaum ein Verein, geschweige denn eine Abteilung, hat im Rhein-Kreis in diesen Jahren eine so beeindruckende Liste von Titeln, Medaillen und Erfolgen aufgestellt, beginnend mit Platz fünf, den Elke Barth mit der 4x400-Meterstaffel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal belegte, bis hin zu Olympia-Silber von Stabhochspringer Björn Otto 36 Jahre später in London.

Das änderte sich erst, als Herbert Missalla 1965 auf den Plan trat. Eigentlich sollte sich der Mittelstreckler – 1958 Sechster der Europameisterschaften, 1966 Dritter der europäischen Hallenspiele, drei Mal DM-Dritter und ein Mal Hallen-Vizemeister jeweils über 800 Meter – in Dormagen um den Lehrlingssport kümmern. Das tat er zwar auch, machte aber schnell Karriere als Hauptgeschäftsführer des TSV (von 1970 bis 1995) und wurde „nebenbei“ einer der angesehensten Leichtathletik-Trainer Deutschlands. In den siebziger und achtziger Jahren führte er die Dormagener Sprinterinnen um Elke Barth, Birgit Seiring, Ute Weichenthal und Susanne Kinder in die nationale Spitze (und war Juniorinnen-Bundestrainer des DLV). Später entdeckte er sein Herz für die Langstreckler und machte den TSV Bayer um Martin Grüning, Bernd Rangen und Bernd Kofferschläger zu einer Hochburg in dieser Disziplin. Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand blieb der TSV (seit 1980 in einer Startgemeinschaft mit dem Schwesterklub aus Uerdingen als LAV Bayer firmierend) dank Athleten wie Birgit Kähler (Olympia-Teilnehmerin im Hochsprung), Andreas Linden (WM-Teilnehmer im Speerwurf), Daniela Rath (EM-Dritte im Hochsprung), Thorsten Naumann (Studenten-Vizeweltmeister über 5000 Meter) und Lars Börgeling (Jugend-Vizeweltmeister im Stabhochsprung) eine Top-Adresse der deutschen Leichtathletik. Die in Elke Barth (Montreal 1976), Sabine Everts (Seoul 1988), Birgit Kähler (Barcelona 1992) und Björn Otto (London 2012) vier Olympia-Starter hervorbrachte.