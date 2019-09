Leichtathletik : Johnstone und Spill siegen beim Neusser Firmenlauf

1359 Teilnehmer erreichten beim 6. Neusser Firmenlauf das Ziel. Foto: Firmenpuls. Foto: Firmenpuls

Neuss Nur zwei Tage nach seinem Sieg beim Koblenz-Marathon in 2:24:08 Stunden stand Nikki Johnstone schon wieder an der Startlinie. Beim 6. Neusser Firmenlauf „Firmenpuls“ trotzte der Lehrer der Internationalen Schule (ISR) dem Muskelkater und lief nach 15:34 Minuten als schnellster der insgesamt 1359 Teilnehmer ins Ziel am Neusser Südpark.

„Der Firmenpuls-Lauf ist viel zu schön, als dass ich ihn auslassen könnte,“ sagte der 35 Jahre alte Schotte, der sich vor Hagen Bierlich (16:12), Fabian Spinrath (16:40, beide Norbert-Gymnasium Knechtsteden), Fabian Schmidt (17:15, 3M) und Stephan Seidel (17:45, RheinLand) durchsetzte. Bei den Frauen gewann Tanja Spill (Norbert-Gymnasium) in 18:17 Minuten vor Sabine Duck (St. Augustinus-Gruppe, 19:42), Mara Stockhausen (20:39), Christian Wilken )beide Norbert-Gymnasium, 20:40) und Nadja Michalsky (St. Augustinus Gruppe, 20:55).