59. Spurt in den Mai in Büttgen Radsport als Herzensangelegenheit

In Büttgen ging der Sieg an Sven Ladeck, Fraktionsvorsitzender der CDU Rhein-Kreis Neuss, und Jelin Wirtz. Eine Leistung, die die gut aufgelegten Moderatoren Christian Stoll, Andreas Paffrath und Volker Koch launig, aber fachlich kompetent zu würdigen wussten. Für sie kein routiniert zu erledigender Job, sondern eine Herzensangelegenheit. Das gilt selbstverständlich auch fürs aktive Personal. So war sich Franziska Brauße, Olympiasiegerin mit dem Bahnvierer 2021 in Tokio, nicht zu fein, gemeinsam mit ihrer (Madison-) Partnerin Lea Lin Teutenberg vor dem unter dem Titel „Race- und Run-Bike Kids“ stehenden Spektakel der Kleinsten die der Streckenmarkierung dienenden Pilone an die richtigen Stellen zu schleppen.