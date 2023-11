Leichtathletik 50 Jahre Erftlauf – auf weitere 50 Jahre

Aber zurück zu den aktiven Starterinnen und Startern, denn um die ging es trotz des Jubiläums natürlich in erster Linie. Mit 1028 Meldungen wurde der Rekord von 2017 denkbar knapp verpasst. Über die fünf Kilometer gab es einen Premieren-Sieger: Cayetano Redondo vom Triathlon Team Düsseldorf gewann in 15:23 Minuten und war danach „rundum zufrieden“ mit seiner Leistung und der Veranstaltung. Ihm folgten bekanntere Gesichter aus der Neusser Sportszene: Mika Adam vom Neusser Schwimmverein siegte in der U20 (16:21 Minuten), Jan Vernikov vom LAZ Rhein-Sieg in der U16 (16:25), Richard Wilke (TG Neuss) in der M30 und Ben Odenthal von der Novesia mit neuer Bestzeit von 17:26 Minuten und in Vorbereitung auf die Deutschen Cross-Meisterschaften in der U18.