Leichtathletik Ältester Lauf im Rhein-Kreis feiert runden Geburtstag

Die Veranstalterinnen und Veranstalter freuen sich auf den 50. Erftlauf: „Die letzten zwei Wochen vor dem ersten Startschuss sind immer für Überraschungen gut“, sagt Uwe Seedorf aus dem Orga-Team. „Zu nennen sind da zum Beispiel, sich plötzlich ergebende Baustellen ...“ In diesem Jahr sähe aber alles gut aus, fügt er beruhigend an. In den vergangenen 50 Jahren (eigentlich sogar 52, denn ein Jahr war Corona-Pause und es gab einen Vor-Lauf) waren natürlich zahlreiche Menschen an der Organisation beteiligt. Los ging es 1972: Erich Haußner senior, langjähriges Mitglied der DJK Novesia, Gründer des dortigen Lauftreffs und von allen nur liebevoll Opa Haußner genannt, erfand den Erftlauf. Er versammelte im frostigen Dezember andere Laufverrückte um sich und ab ging die Post, viereinhalb Kilometer an der Erft entlang.