Leichtathletik : Von der großen Anziehungskraft des Erftlaufs

Neuss Bei der 49. Auflage der Traditionsveranstaltung freute sich die DJK Novesia am Samstag über viele Teilnehmer. Und die kamen auch von weiter her. Die Strahlkraft geht über die Grenzen der Region hinaus.

Und Raija Schmidt war beileibe nicht die Einzige, die am Samstag ihre Erftlauf-Premiere feierte. „Es waren viele neu, aus ganz Nordrhein-Westfalen“, sagte Henri Käsbach, Abteilungsleiter der veranstaltenden DJK Novesia. „Es freut uns, dass der Lauf mittlerweile nicht nur Läuferinnen und Läufer aus der Umgebung anzieht.“ Wohlbekannt hingegen waren die beiden schnellsten Männer über die lange Strecke: Guesch Hagos von der TG Neuss siegte vor Richard Wilke, der bald ebenfalls wieder für die TG startet. Unter den Augen von Trainer-Legende Adi Rosenbaum und einigen Top-Langläufern der 1970er und 1980er Jahre begeisterten aber besonders die Zeiten über fünf Kilometer. Dort siegte Lennart Müller vom SSF Bonn Triathlon (U18) in 16:51 Minuten. Auf Platz vier kam schon die schnellste Frau ins Ziel: Sonja Vernikov gewann deutlich in 17:25 Minuten. Zweitschnellste Frau wurde Ulrike Wefers (W55) von der Mönchengladbacher LG in 19:48 Minuten. „Das war eine tolle Atmosphäre, unter 20 Minuten bin ich glaub ich seit 25 Jahren nicht mehr gelaufen. Schöne, schnelle Strecke“, sagte sie.