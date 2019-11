Leichtathletik : 47. Erftlauf besticht mit starken Zeiten

Neuss DJK Novesia freut sich über knapp 850 Finisher. Habtom Tedros (TG Neuss) gewinnt wie im Vorjahr über 15 Kilometer.

„Schwierigkeiten gab es wie gewohnt nur mit der Parkplatz-Situation“, sagte Chef-Organisator Henri Käsbach von der DJK Novesia Neuss. „Besonders, da die umliegenden Schulen Tag der offenen Tür hatten.“ Gerade wegen dieser schulischen Veranstaltungen sind die Veranstalter mit den Teilnehmerzahlen auch zufrieden, knapp 850 Finisher standen am Ende zu Buche. „Das ist fast identisch wie im vergangenen Jahr und wenn drei Schulen gleichzeitig zum Tag der offenen Tür einladen, ist es umso schöner, dass so viele Eltern und Schüler bei uns gestartet sind“, so Käsbach.