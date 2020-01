Fechten : Erst Fechtzentrum, dann Handballtempel

Dormagen Der neue Termin des Junioren-Weltcupturniers um den „Preis der Chemiestadt Dormagen“ stellt das Bayer-Sportcenter vor eine Belastungsprobe: Am Samstag kreuzen dort 300 Säbelfechter die Klingen, am Sonntag um 17 Uhr erwarten die Handballer den HSV Hamburg zum Zweitliga-Duell.

Und das 44 Mal an einem der ersten beiden Dezember-Wochenenden. Warum die 45. Auflage stattdessen im Februar über die Bühne geht – und damit das Jahr 2019 als „weißer Fleck“ in der Turniergeschichte erscheint – vermag Kawald nicht zu sagen. „Wir hatten und haben keinen Einfluss auf den Termin,“ sagt der Sportliche Leiter der Dormagener Säbelfechter, „die örtlichen Ausrichter müssen akzeptieren, was ihnen der Weltverband vorgibt.“

So kommt es nun zu einigen Terminüberschneidungen. Zum Beispiel mit dem „Pokal der Stadt Bochum“, dem Junioren-Weltcupturnier des Florettfechterinnen in Bochum. Und mit dem ersten Spieltag der Zweiten-Handball-Bundesliga nach der EM-Pause, an dem der TSV Bayer Dormagen den HSV Hamburg erwartet – zur für Dormagener Verhältnisse eher ungewöhnlichen Anwurfzeit am Sonntag um 17 Uhr. Kawald sieht darin kein Problem: „Fechten und Handball an einem Wochenende, das hatten wir schon mal, da hat das auch geklappt.“ Weil die Zeit zwischen beiden Events knapp bemessen ist, beginnt der Abbau der für den Weltcup benötigten Installationen und die anschließende Reinigung der Halle unmittelbar nach den Finals am Samstagabend. „Coma Media hat damit Erfahrung,“ sagt Kawald und erwartet in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten.