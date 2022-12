Schwimmen Tobias van Aggelen gewinnt Finale

Derweil gestaltete sich das Finale über 100 Meter Schmetterling bei den Jungen zu einer rein Neusser Angelegenheit: Es gewann Aaron Schmidt in 55,99 Sekunden vor Victor Sanin (2006) in 56,83 Sekunden und Florian Küpper (2005) in 1:00,35 Minute. Auf derselben Strecke holte sich bei den Frauen Xenia Tauer (2007) in guten 1:06,31 Minuten den Sieg. Julia Znachowska (2005) schlug im Finale der Frauen über 100 Meter Freistil in 59,89 Sekunden ebenso als Erste an wie Victor Sanin (06) im Endlauf über 100 Meter Rücken in 1:00,97 Minute. Über 100 Meter Brust gab es Bronze für Maja-Nova Klöcker (2005) in 1:16,97 Minute.