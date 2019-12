Schwimmen : Philip Lücker gibt starken Einstand

Siegerehrung über 100 Meter Freistil: (v.l.) NSV-Vorsitzender Siggi Willecke, Kei Hobbibrunken (Bremen), Aaron Schmidt und Philip Lücker. Foto: NSV

Neuss 44. Internationales Rheinland-Schwimmfest des NSV im Neusser Stadtbad mit 2076 Starts.

Mit insgesamt 2076 Starts von Athleten aus Polen, den Niederlanden, Luxemburg, Nordrhein-Westfalen und Bremen stand das Rheinland-Schwimmfest im Neusser Stadtbad auch in seiner 44. Auflage für herausragenden Sport – und sorgte darüber hinaus für das Comeback des Jahres.

Philip Lücker sprang nach dreijähriger Wettkampfpause mal wieder ins Wasser. Der mittlerweile 25-Jährige, der seine leistungssportliche Karriere studienbedingt aufgegeben hatte, vermochte natürlich (noch) nicht ganz an alte Bestzeiten anzuknüpfen, deutete aber an, dass mit ihm in Zukunft wieder zu rechnen ist. Der ehemalige Deutsche Meister musste sich im Finale über 100 Meter Schmetterling in 58,12 Sekunden nur seinem Vereinskollegen Aaron Schmidt (SG Neuss), der in 57,23 Sekunden anschlug, geschlagen geben. Über 100 Meter Rücken belegte er in 1:01,43 Minute vor dem Neusser Timon Schmitz (1:03,38) ebenfalls den zweiten Platz.

Info Pokale für Punktbeste in ihren Jahrgängen Jahrgang 2009 Bruno Heiden Jahrgang 2006 Benjamin Adam Jahrgang 2005 Silas Büssing Jahrgang 2004 Tobias van Aggelen Jahrgang 2000 bis 2001 Lara Beckers und Aaron Schmidt Offene Klasse Philip Lücker Ernst-Lankers-Gedächtnispokal SG Bergheim.

Bei den Frauen gewann Lara Beckers (Jahrgang 2000) über 100 Meter Rücken in starken 1:08,14 Minuten und stellte dabei einen neuen Vereinsrekord auf. Mona Klein (2003) holte sich über 100 Meter Schmetterling in 1:08,65 Minute Rang zwei. Erfolgreichste Nachwuchsschwimmer der SG Neuss waren indes die erst elfjährige Antonia Klöcker und Benjamin Adam (2006). Adam erreichte als jüngster Teilnehmer das Finale über 100 Meter Rücken und belegte dort in 1:04,41 Minute den ausgezeichneten vierten Rang. Klöcker strahlte in ihrer Lieblingsdisziplin Schmetterling. Sie war die Jüngste im 100m-Finale, konnte sich dort sogar steigern und schwamm in neuer persönlicher Bestzeit von 1:13,93 Minute auf Rang sieben.