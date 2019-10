Leichtathletik : Tanja Spill feiert in Zons einen Doppelsieg

Nach zwei Siegen beim Zonser Nachtlauf in Folge musste Habtom Tedros (3. v. r.) am Freitagabend dem hier schon in Führung liegenden Düsseldorfer Maximilian Thorwirth den Vortritt lassen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Fast 1600 Läuferinnen und Läufer erreichten beim 43. Nachtlauf der SG Zons das Ziel im Heidestadion. Lokalmatadorin Tanja Spill lief gleich zwei Mal als Siegerin über die Ziellinie – im Volkslauf über 3,1 und eine Stunde später über die klassische Distanz von sieben Meilen.

Sie hat es nicht weit zu Start und Ziel, schließlich ist Tanja Spill in Zons zuhause. Die 43. Auflage des Nachtlaufs nutzte die DM-Fünfte über 800 Meter, um weiter an ihrem Comeback nach einem Dreivierteljahr Verletzungspause wegen eines Trainingsunfalls zu arbeiten.

Die Kondition stimmt, denn die Mittelstrecklerin im Trikot des TSV Bayer Dormagen wagte am Freitagabend gleich den Doppelstart. Um 19 Uhr über die 3,1 Meilen gleich fünf Kilometer lange Volkslauf-Strecke, eine Stunde später nahm sie dann den Klassiker, die „7 Meilen von Zons“ unter die Laufschuhe. Und beide Male lief die 24-Jährige als schnellste Frau über die Ziellinie im Heidestadion. Über fünf Kilometer hatte sie in 19:04 Minuten 18 Sekunden Vorsprung vor „Altmeisterin“ Petra Maak (TSV Bayer Dormagen), die als W55-Siegerin fast anderthalb Minuten Vorsprung vor der Drittplatzierten, Franziska Neck vom Norbert-Gymnasium Knechtsteden (20:46) hatte. Über die sieben Meilen gleich 11,263 Kilometer waren nur elf Männer schneller als Tanja Spill, die in 43:42 Minuten mehr als eine Minute Vorsprung vor Denise Moser (SFD Düsseldorf, 44:53) hatte. Ein starkes Rennen lief die noch der B-Jugend angehörende Flora Feuring (TG Neuss), die sich zum ersten Mal überhaupt auf eine Strecke jenseits der Fünfkilometerdistanz wagte und auf Anhieb in 51:28 Minuten Zweite der weiblichen Jugend wurde.

Info Ergebnisse des 43. Zonser Nachtlaufs Foto: Dirk Fusswinkel 7 Meilen von Zons, Frauen: 1. Tanja Spill (TSV Bayer Dormagen) 43:42; 2. Denise Moser (SFD Düsseldorf) 44:53; 3. Nele Siebert (LAZ Rhein-Sieg) 47:16; 7. (2. W 40) Daniela Bach (1. FC Grevenbroich-Süd) 49:57 7 Meilen von Zons, Männer: 1. Maximilian Thorwirth (SFD Düsseldorf) 35:50; 2. Habtom Tedros (TG Neuss) 38:17; 3. Lucas Hemkes (LAZ Rhein-Sieg) 38:45; 10. Christian Ortz 43:37; 11. Matthias Rück (beide TG Neuss) 43:39; 12. Christian Neitzel (VdS Nievenheim) 43:56 Volkslauf 3,1 Meilen, Frauen: 1. Tanja Spill 19:04; 2. Petra Maak 19:22; Franziska Neck 20:47. Männer: 1. Eiken Weber 17:51; 2. Felix Herrera 17:58; 3. Jan Ottersberg 18:24

Bei den Männern verpasste ihr Vereinskollege Habtom Tedros den dritten Nachtlauf-Sieg in Folge: In 38:17 Minuten musste er sich recht deutlich dem Düsseldorfer Maximilian Thorwirth (SFD Düsseldorf geschlagen geben, der in 35:50 Minuten fast zwei Minuten schneller war. Christian Ortz (1. M 40 in 43:37), Matthias Rück (1. M 35 in 43:39), Belinda Wilke (2. W 55 in 52:56), Bernhard Korbmacher (3. M 65 in 53:52), Sabrina Stauten (3. W 30 in 56:27) und Anke Wolf (3. W 55 in 56:27) sorgten dafür, dass die TG Neuss der Verein mit den meisten Podestplatzierungen war.

Insgesamt liefen in beiden Wettbewerben 1595 Finisher durchs Ziel, davon alleine 1035 bei den sieben Meilen. Mehr als 170 Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf, auch das angesichts des gleichzeitig stattfindenden Konzerts der Bläck Föös auf der Zonser Freilichtbühne befürchtete Verkehrschaos blieb aus. Damit alle den Weg zurück ins Heidestadion fanden, hatte die SG Zons mehr als 500 Kerzen, 250 Fackeln und jede Menge Scheinwerfer entlang den Wegen rund um und durch die Alte Zollfeste platziert. „Bei unseren Helfern können wir uns nur bedanken,“ sagt die bei den SG-Leichtathleten für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Brigitte Görner.