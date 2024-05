43. Spurt in den Mai in Büttgen Weltklasse fühlt sich in Büttgen zu Hause

Das ließ selbst Franziska Brauße nicht unbeeindruckt. „Wir konnten hier natürlich ganz ohne Druck fahren“, sagte die mehrfache Welt- und Europameisterin, sah sich indes schon ein wenig in der Pflicht. „Ich bin ja Olympiasiegerin ...“ In Büttgen zu starten, macht für sie gleich in doppelter Hinsicht Sinn: „Es ist einfach schön, hier zu fahren. Darüber hinaus ist es wichtig für den Frauenradsport, sich zu zeigen. So viele Veranstaltungen dieser Art gibt es in Deutschland nämlich nicht.“ Ganz ähnlich empfindet das Roger Kluge, der im Team mit Theo Reinhardt (gewann nach 2018, 2019 und zum Restart nach Corona 2022 zum vierten Mal hintereinander) trotz leichter Erkältung („Die Lunge streikte ein bisschen.“) wiederum das Maß der Dinge war. „Das ist eine gute Veranstaltung“, stellte er fest. „Wettkämpfe“, schob der Weltklassemann, der mit 38 Jahren vor seinen fünften Olympischen Spielen steht, nach, „sind gut für den Kopf. Im Training kannst du selbst entscheiden, was du machst, im Wettkampf musst du darauf reagieren, was der Gegner macht.“ Und das in noch recht gelöster Atmosphäre. Bei Olympia wird das anders sein, weiß Reinhardt: „Klar, man freut sich drauf, aber dazu gehört auch eine Menge Druck und sehr viel Arbeit.“