43. Spurt in den Mai Prominenz auf und neben der Bahn in Büttgen

Doch das ist nur schmückendes Beiwerk. Denn die Promi-Dichte unter denen, um die sich an diesem Abend im Wortsinne „alles dreht“, ist mindestens genauso beeindruckend. Zwei Olympiasiegerinnen, die in drei Monaten in Paris ihren vor drei Jahren in Tokio errungenen Goldtriumph mit dem Bahnvierer gerne wiederholen möchten, eine aktuelle Vize-Europameisterin und zwei Männer, die in den vergangenen Jahren in Europa das Non-plus-Ultra im Zweier-Mannschaftsfahren bildeten, machen ab 20 Uhr im Omnium-Wettbewerb der Frauen und Männer Jagd auf den „Großen Preis der Sparkasse Neuss“. Die Sieger sollen um 23.30 Uhr feststehen – und dürften, so viel scheint sicher, bis dahin dreieinhalb Stunden beste Unterhaltung geboten haben.