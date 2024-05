43. Spurt in den Mai Olympiasiegerinnen und Weltmeister spurten in Büttgen zum Sieg

An Olympiasiegerin Franziska Brauße führte auf dem Holzoval im Sportforum Kaarst-Büttgen auch beim 43. Spurt in den Mai kein Weg vorbei. Vor rund 1000 Zuschauern holte sich die 25-Jährige mit ihrer Partnerin Lea Lin Teutenberg den dritten Sieg in Folge. Mieke Kröger, in Tokio 2021 ebenfalls Teil des deutschen Gold-Vierers, kam mit Hana Hermanovska hinter Judith Rottmann und Messane Bräutigam auf Rang drei.