43. NGZ-Sportlerwahl des Jahres Sport ist eine Familiensache

Was nicht nur Joachim Goetz, den Vorsitzenden des Neusser Rudervereins, freute, sondern auch ihren Vater: „Da wird hervorragende Arbeit geleistet,“ sagt Paul Oldenkott, in Neuss bestens als langjähriger Major der Schützengilde bekannt, „das, was der Sport für unsere Gesellschaft leistet, müsste viel mehr Anerkennung finden. Gut, dass es solche Abende wie heute gibt.“ Das sieht auch Tochter Carolin so: „Solche Ehrungen sind eine große Motivation für das, was man jeden Tag im Training leistet.“ Ihr „Ergometer-Bezwinger“ wollte da nicht widersprechen: „Als B-Jugendlicher war ich mal Dritter bei der NGZ-Sportlerwahl und mit meinen Eltern zur Abschluss-Gala eingeladen,“ erinnerte sich Benedikt Wagner, „da habe ich mit großen Augen geguckt und gesagt: Wow, sowas kannst Du mit Deinem Sport erreichen.“