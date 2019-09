41. NGZ-Sportlerwahl des Jahres : Crash Eagles Kaarst schnüren Doppelpack

Neuss Deutscher Meister im Skaterhockey gewinnt bei NGZ-Sportlerwahl 2018 mit Jan Wrede und Lennart Otten.

Das passte zum „Oldie but Goaldie“, der sich über die Jahre zwar immer wieder neu erfunden hat – bei der Premiere Ende der 1970er-Jahre auf dem Neusser Marktplatz lagen die Stimmzettel noch in einer Betonmischmaschine –, sich dabei aber stets treu geblieben ist. „Dies soll eine Sympathiewahl sein“, sagt Volker Koch, „unsere Sportler sind im Rhein-Kreis fest verwurzelt.“ Eine Idee, die von den drei Erstplatzierten 2018 – sowohl die für den Skaterhockey-Bundesligisten Crash Eagles Kaarst tätigen Jan Wrede (1.) und Lennart Otten (2.), die mit ihrem Doppelsieg für ein Novum sorgten, als auch Springreiter Gilbert Tillmann (3.) vom RC Gut Neuhaus Grevenbroich – in geradezu idealer Art und Weise verkörpert wird. Und schlagfertig sind die Jungs auch noch. Die mit wohlwollendem Blick auf den im stylischen Outfit auf die Bühne flanierten Jan Wrede gestellte Frage von Wolfram Kons, „Hat die Wahl zum Sportler des Jahres nur mit der Optik dieses Mannes zu tun?“, beantwortete der Wahl-Kaarster, der im Trikot der Adler am gleichen Tag die DM-Titel bei den Junioren und den Männern geholt hatte, mit einem selbstbewussten Lächeln: „Ich glaube, es war schon die optische Leistung.“ Und weil der 18-Jährige, der an der Gesamtschule Meerbusch noch an seinem Abitur arbeitet, für den sportlichen Wettkampf brennt, ist er auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Gut möglich, dass ihm bei der Düsseldorfer EG über den U20-Nachwuchs mal der Sprung in den Eishockey-Profikader gelingt.