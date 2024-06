40. Sommernachtslauf der TG Neuss Zum Jubiläum gibt es vielleicht einen Rekord

Der Neusser Sommernachtslauf ist angesagt. Läuft es weiter so gut, kann die TG Neuss das Jubiläum sogar mit einer Rekordshow feiern. Denn für die am Samstag um 16 Uhr mit dem Eltern-Kind-Lauf über 400 Meter eröffnete 40. Auflage seit der Premiere 1983 zum Gedenken an den am 17. Mai 1982 verstorbenen Oberbürgermeister Herbert Karrenberg waren bis zum Stichtag am Mittwochnacht genau 4239 Voranmeldungen eingegangen. Das sind knapp 400 mehr als im vergangenen Jahr und fast genauso viele wie 2013, aus dem nach damals 4300 Voranmeldungen mit 4006 Aktiven im Ziel die Bestmarke stammt.