40. Neusser Sommernachtslauf Ein buntes Volksfest für die ganze Familie

Auch der Neusser Habtom Tedros (Heimstatt Christ König) wäre bei den schnellen Jungs, wo er über fünf Kilometer in 18:19 Minuten als Zehnter in die Wertung kam, besser aufgehoben gewesen. Doch hatte der Sieger von 2019 über 10.000 Meter mit dieser ordentlichen Zeit überhaupt nicht gerechnet. „Meine Trainingseinheiten in den letzten vier Jahren kannst du an einer Hand abzählen“, verriet er, kündigte jedoch an: „Da ich mit meiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker fertig bin, habe ich jetzt wieder mehr Zeit. Im nächsten Jahr will ich wieder dabei sein über zehn Kilometer.“