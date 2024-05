Neusser Sommernachslauf Der Klassiker bleibt sich zum Vierzigsten treu

Auch wenn der Neusser Sommernachtslauf in diesem Jahr zum 40. Mal ins Städtchen lockt, seine Premiere feierte er bereits vor knapp 41 Jahren am 16. Juni 1983. Schon damals erreichten 3677 Läufer und Läuferinnen das Ziel, angefeuert von rund 15.000 Zuschauern und Zuschauerinnen. Mit den vor vier Jahrzehnten formulierten Zielen der Initiatoren am mit Ludger Baten (NGZ), Hans Rütten (Stadt-Kurier), Jürgen Spira (TG Neuss) und Hermann J. Kahlenberg (KSK Konkordia Neuss) besetzten Sportler-Stammtisch in der Gaststätte Turk an der Neustraße kann sich die TG immer noch identifizieren.