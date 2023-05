4. Dormagener Radrennen RSC Nievenheim sorgt für strahlende Augen

Ritterbach ging am Montagmorgen trotzdem mit einem guten Gefühl zur Arbeit – mit einem Lächeln im Gesicht und der schönen Erinnerung an „eine super gelungene Verstanstaltung bei perfektem Radsportwetter.“ Über den Status des interessanten Geheimtipps ist das schnuckelige Event mittlerweile hinaus. „Am Anfang“, erinnert sich Ritterbach, „wusste keiner, was das ist, in Dormagen ist der Radsport halt nicht so verwurzelt wie zum Beispiel in Büttgen. Doch mittlerweile kommen nicht nur die Dormagener, die eigentlich gar nichts mit dem Radsport zu tun haben, sondern auch radsportaffine Menschen aus dem Umland.“