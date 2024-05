Leichtathletik 37. Rosellener Abendlauf trotzt auch dem Starkregen

Über zehn Kilometer rannte in Abwesenheit des davor zweimal in Folge siegreichen Hagen Bierlich mit 35:24 Minuten Imad Annaji von der TG Neuss auf Rang eins. Zweiter wurde seine Vereinskollege Richard Wilke in 35:36 Minuten vor Marcel Hammer in 36:53 Minuten. Schnellste Frau über die 10.000 Meter war Doreen Floß in 40:15 Minuten. Luisa Christa (42:02) und Ellen Klein (44:59) sorgten dafür, dass das Siegertreppchen an der Rosellener Schulstraße fest in den Händen der TG Neuss blieb.