Leichtathletik : Citylauf soll in Korschenbroich am 3. April steigen

Korschenbroich Sportler und Zuschauer mussten wegen Corona lange auf die Großveranstaltung im Herzen der Korschenbroicher City verzichten. Der Veranstalter hofft darauf, dass die 32. Auflage nächstes Jahr endlich stattfinden kann.

Eigentlich hätte die 32. Auflage des Korschenbroicher Citylaufs schon am 26. April 2020 über die Bühne gehen sollen. Doch weil die Corona-Pandemie die Ausrichtung der Großveranstaltung sowohl an diesem Tag als auch an den beiden für 2021 vorgesehenen Terminen (zunächst 23. April, zweiter Versuch am 22. August) unmöglich machte, wird es kommendes Jahr einen vierten Versuch geben, das Sportspektakel zum 32. Mal auf die Beine zu stellen. In Absprache mit der Stadt hat die Citylauf-GmbH den 3. April als Termin auserkoren. „Wir gehen das jetzt so an, wie in der erfolgreichen Vergangenheit“, meint Hans-Peter Walther, Geschäftsführer der Citylauf-GmbH, schränkt aber ein: „Wie sich die Pandemie bis dahin entwickelt, kann niemand wissen.“ Feststeht dagegen die Ausschreibung und die sieht vor, dass bei einer frühzeitigen Meldung (erste Stufe bis 31. Dezember, zweite Stufe bis 18. Februar 2022) nur ein reduziertes Startgeld fällig wird. Erst danach bis zum Meldeschluss am 22. März ist der volle Preis zu bezahlen, wobei eine Teilnahme in den Schülerläufen ohnehin kostenfrei ist. Korschenbroicher Bürger und Sportvereine zahlen in den weiteren Läufen nur die Hälfte. Bislang liegen schon 152 Meldungen vor, die aus 2020 übernommen wurden. „Das haben wir über Gutscheine geregelt“, erklärt Walther.