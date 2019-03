Leichtathletik : Heute endet die Meldefrist für den City-Lauf

Korschenbroich Bis zum ersten Startschuss des 31. Internationalen Korschenbroicher City-Laufs sind es zwar noch anderthalb Wochen, der wer dabei sein möchte, muss sich sputen: Am heutigen Mittwoch schließt das Online-Portal für die Anmeldungen zu allen 16 Lauf-Wettbewerben, die am Sonntag, 7. April, ab 11.45 Uhr in der Korschenbroicher Innenstadt auf dem Programm stehen.

Wer die Frist verpasst, hat nur noch die Möglichkeit, sich am Wettkampftag selbst gegen eine Zusatzgebühr von vier Euro nachzumelden.