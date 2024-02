Leichtathletik Der Jubiläums-Lauf macht Lust auf noch viel mehr

Im Gegensatz zum ebenfalls von der SG Neukirchen/Hülchrath veranstalteten Grevenbroicher Citylauf, der seit seiner Premiere im Juni 2015 Jahr für Jahr neue Rekorde aufstellt, zieht die sportliche Betätigung im Gelände halt nur wenige Hobbyläufer ins oft schlammige Vergnügen. „Diejenigen, die Crossläufe als ideale Vorbereitung auf die Saison nutzen und sich hier die Kraft für den Sommer holen, sind zu 90 Prozent einem Verein angeschlossen“, weiß Helfenstein und fügt schmunzelnd hinzu: „Aber was soll man erwarten, wenn selbst deutsche Spitzenläufer im Winter in der Halle trainieren. Weicheier! In Belgien ist das komplett anders: Da gibt es im Winter die Crossläufe und im Sommer die Radrennen.“