Tischtennis : Blinddarm-OP schwächt Tabellenführer

Holzbüttgen Die Tischtennisspielerinnen der DJK Holzbüttgen müssen in Niestetal ohne Jana Vollmert auskommen.

Für sie wird am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle an der Karl-Marx-Straße, Niestetal-Heiligenrode) Chiara Pigerl aus der Regionalliga-Mannschaft ins Aufgebot rücken. Gegen Niestetal hatte es in den vergangenen Spielzeiten schon einige Duelle gegeben: „Niestetal ist uns aus den letzten Jahren schon bekannt und immer sympathisch. Die Mannschaft hat eine starke Nummer eins und ist dahinter sehr ausgeglichen. Wir werden wie immer alles geben“, sagt DJK-Kapitänin Lisa Scherring. Dabei dürfen die Kaarsterinnen gespannt sein, mit welcher Aufstellung die Hessinnen am Wochenende antreten. Bisher hat das SC-Quartett erst eine Partie bestritten und die ging mit 0:6 gegen den TTC Grün-Weiß Staffel verloren. Dabei fehlte allerdings die aus Bosnien-Herzegowina stammende Spitzenspielerin Emina Hadziahmetovic. Auch die Nummer drei, Ekaterina Moor, fehlte in dieser Partie. So kam hinter Tetyana Maksimento und Janina Ciepluch die erst 14 Jahre alte Jugend-Nationalspielerin Sarah Rau zum Einsatz, mit der auch am Sonntag zu rechnen sein dürfte.