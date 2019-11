Tischtennis :

DJK Holzbüttgen Jana Vollmert und Lisa Scherring, v.l. Foto: Jens Rustemeier

Neuss Die Damen der DJK Holzbüttgen bleiben in der 3. Tischtennis-Bundesliga weiter an der Spitze. In einem dreieinhalbstündigen Krimi haben sich die Kaarsterinnen gestern Nachmittag beim Verfolger TTK Großburgwedel durchgesetzt.

Die Spannung in der Partie war bis zum letzten Ballwechsel nicht zu überbieten. Beim Gesamtstand von 4:4 lag Jana Vollmert bereits mit 0:2-Sätzen zurück und drehte die Partie noch. Lisa Scherring schaffte im Anschluss das Kunststück, einen 5:10-Rückstand im Entscheidungssatz aufzuholen und sich am Ende mit 13:11 zu behaupten. Entsprechend groß war der Jubel des kleinen mitgereisten Holzbüttgener Anhangs. „Wir sind alle total fertig, aber super happy“, jubelte Jana Vollmert direkt nach Spielende und Lisa Scherring legte nach: „Einfach nur geil.“ Eine Botschaft, die dann auch noch als Sprachnachricht vom gesamten Team zu hören war.

Die Begegnung in der Sporthalle im Mitteldorf von Großburgwedel bot von Beginn an bis zum Schluss Spannung pur. Zu keinem Zeitpunkt konnten sich die Gastgeber noch die Kaarsterinnen absetzen, die Partie stand ständig auf des Messers Schneide. Im Doppel gewannen zunächst Valerija Stepanovska und Martyna Dziadkowiec gegen Rahmo/Riliskyte in vier Sätzen, während sich Jana Vollmert und Lisa Scherring glatt in drei Durchgängen gegen Holoková/Rocheteau geschlagen geben mussten. Das TTK-Team entschied sich dann dafür, die Ägypterin Aida Rahmo, die eigentlich an Position zwei geführt ist, in den Einzelspielen nicht einzusetzen. Dafür rückte die lettische Abwehrspielerin Natalija Klimanova, die im unteren Paarkreuz noch kein Spiel verloren hatte, ins Spitzenpaarkreuz.

Info Foto: DJK

Valerija Stepanovska, die bekannt für ihr gutes Spiel gegen Abwehr ist, nahm die Aufgabe dankend an und gewann die Partie in vier Sätzen. Deutlich dramatischer verlief die Begegnung am Nachbartisch. Martyna Dziadkowiec gewann gegen die Serbin Dijana Holokova die ersten beiden Sätze (11:8 und 11:3) und führte im dritten Durchgang mit 9:8, so dass ihr nur noch zwei Bälle zum Sieg fehlten. Sie verlor den Satz noch mit 9:11 und danach das ganze Spiel. Im unteren Paarkreuz hielt Lisa Scherring gegen die Litauerin Emilija Riliskyte bis zum Satzausgleich von 2:2 gut mit, musste sich dann im fünften Durchgang aber klar mit 1:11 geschlagen geben. Jana Vollmert gewann gegen Amelie Rocheteau in vier Sätzen. Nachdem Martyna Dziadkowiec gegen Abwehrspielerin Klimanova mit 1:3 das Nachsehen hatte, geriet das Spitzenduell zwischen Dijana Holokova und Valerija Stepanovska zu einem der Schlüsselspiele. Beide schenkten sich nichts und am Ende hatte Stepanovska mit 11:9, 10:12, 11:9, 7:11 und 13:11 hauchdünn die Nase vorn. Anschließend folgte der „Showdown“ von Jana Vollmert gegen Emilija Rliskyte und Lisa Scherring gegen Amelie Rocheteau.