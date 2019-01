Tischtennis : DJK Holzbüttgen sinnt auf Revanche

Am Sonntag könnte es zur Neuauflage des Duells zwischen Lisa Scherring (r.) und Melissa Dorfmann kommen. Diesmal hofft die Kapitänin der DJK Holzbüttgen gegen Borussia Düsseldorf auf das bessere Ende für sich und ihr Team. Foto: Rustemeier Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Mit einem Knüller startet die Tischtennis-Saison ins neue Jahr. Denn am Sonntag steht ab 14 Uhr in der Halle am Bruchweg das Lokalduell der Dritten Damen-Bundesliga zwischen der DJK Holzbüttgen und Borussia Düsseldorf auf dem Programm. Die Gastgeberinnen sinnen auf Revanche für die Hinspiel-Niederlage.

Die Pause war kurz für die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen. Ein paar freie Weihnachtstage. Das war es mit der Erholung. Direkt nach den Festtagen ging bereits die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 3. Bundesliga wieder los – und das aus gutem Grund. Denn am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) steht für die Kaarsterinnen die erste von insgesamt noch neun ausstehenden Partien an. Die letzte ist dann am 4. Mai bei den Füchsen in Berlin.

Bis dahin wollen die Holzbüttgenerinnen den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht haben. Ein wichtiger Schritt dahin könnte am Sonntag im vorgezogenen Rückspiel gegen den rheinischen „Dauerrivalen“ Borussia Düsseldorf getan werden. Es ist die große Revanche für das verlorene Hinspiel am 11. November. Da musste das DJK-Quartett eine bittere 4:6-Niederlage in Düsseldorf einstecken. Damals war das Team ziemlich am Boden, weil die Borussia als der große Abstiegs-Konkurrent galt und die Niederlage die Hoffnungen auf den Klassenerhalt an diesem Tag doch sehr trübten.

Info So lief es im Hinspiel gegen die Borussia Borussia Düsseldorf - DJK Holzbüttgen 6:4 (21:16 Sätze) Doppel Elena Uludintceva/Ma Ling - Valeriia Stepanovska/Miriam Jongen 11:13; 8:11; 11:6; 7:11; Leonie Berger/Melissa Dorfmann - Jana Vollmert/Lisa Scherring 11:8, 11:7, 7:11, 11:5 Einzel Leonie Berger - Miriam Jongen 11:4, 11:6, 11:9; Elena Uludintceva - Valeriia Stepanovska 4:11, 6:11, 9:11; Melissa Dorfmann - Lisa Scherring 3:11, 11:5, 11:7, 11:8; Ma Ling - Jana Vollmert 7:11, 8:11, 5:11; Leonie Berger - Valeriia Stepanovska 11:5, 9:11; 1:11; 11:8, 11:13; Elena Uludintceva - Miriam Jongen 11:8, 11:5, 3:11; 12:10; Melissa Dorfmann - Jana Vollmert 11:8, 14;12; 11:7; Ma Ling - Lisa Scherring 10:12, 11:1, 11:4, 11:9

Das Blatt wandelte sich aber zum Ende der Hinrunde. Durch überraschend starke Auftritte im hohen Norden spielte sich das Team um Kapitänin Lisa Scherring Stück für Stück aus dem Tabellenkeller heraus. Durch drei klare Siege in Kiel (6:2), Schwarzenbek (6:2) und Göttingen (6:1) sowie einem 5:5-Remis in Kellinghusen holte das Team von Ende November bis zur Weihnachtspause noch sieben Zähler. Vorher stand nur ein einziger Punkt aus dem Heimspiel gegen den SC Niestetal (5:5) auf dem Konto.



Tischtennis : Lokalduell am Bruchweg

Durch diese fulminante Aufholjagd haben es die Kaarsterinnen mit 8:10 Punkten noch auf Rang fünf der Vorrunden-Tabelle geschafft. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt drei Punkte und genau auf diesem Platz steht derzeit das Borussia-Quartett. Ein Sieg am Sonntag könnte also schon im direkten Vergleich mit den Düsseldorferinnen eine Vorentscheidung bringen. Trotz der jetzt günstigen Ausgangslage warnt DJK-Kapitänin Lisa Scherring vor dem Spiel: „Die Plätze fünf bis zehn sind total eng beieinander. Mit einem Punktgewinn könnten wir uns minimal absetzen, nach dem Sieg im Hinspiel ist Düsseldorf aber mit Sicherheit in der Favoritenrolle. Wir wollen im Vergleich zum Hinspiel eine Schüppe drauf legen.“ Jana Vollmert formuliert die Ziele mutiger: „Wir freuen uns auf das erste Top-Heimspiel im Jahr 2019 und hoffen auf ein besseres Ende als in der Hinrunde. Die Gäste aus Düsseldorf sind trotz der aktuellen Tabellensituation nicht zu unterschätzen. Dennoch sind wir weiterhin heiß auf Punkte und wollen direkt am Anfang auf Punktejagd gehen.“

Personell könnte es zu den gleichen Duellen wie in der Vorrunde kommen. Zumindest an der Holzbüttgener Aufstellung hat sich nach der Pause nichts verändert. Valerija Stepanovska aus der Ukraine, die sich gerade zum Ende der Hinrunde erheblich gesteigert hat, ist weiter die Nummer eins. Dahinter rangiert Miriam Jongen. Sie hat die größten Rechnungen aus dem Hinspiel offen. Bei der Borussia musste sie sich sowohl gegen die Ex-Holzbüttgenerin Leonie Berger als auch gegen Elena Uludintceva geschlagen geben. Beide bilden auch jetzt wieder das Spitzenpaarkreuz der Gäste. Jongen glaubt daran, dass es jetzt besser läuft: „Eine Revanche vor heimischen Publikum ist auf jeden Fall möglich. Ein Sieg, wäre natürlich perfekt.“