Tischtennis: Zwei Siege zur Geburtstagsfeier

Holzbüttgen Tischtennis: Drittligist DJK Holzbüttgen siegt in Langstadt und gegen Schwarzenbek.

Die DJK Holzbüttgen etabliert sich in der 3. Tischtennis-Bundesliga immer mehr zu einem Spitzenteam. Am Wochenende gelangen den Kaarsterinnen zwei überzeugende Siege. Der „Paukenschlag“ erfolgte bereits am Samstagnachmittag mit einem 6:3-Triumph beim Tabellenzweiten TSV Langstadt II. Gestern folgte dann ein 6:3-Heimsieg gegen das abstiegsbedrohte Team vom TSV Schwarzenbek. „Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Wir haben Geburtstag und zwei Siege gefeiert. Besser konnte es für uns nicht laufen“, sagte Kapitänin Lisa Scherring.

Gegen Schwarzenbek verlief der Doppelstart holprig. Jana Vollmert und Lisa Scherring mühten sich gegen die jugendlichen Ersatzspielerinnen Haiyan Aye und Lenara Breyer zu einem knappen Fünfsatzerfolg. Bei Valerija Stepanovska und Miriam Jongen lief von Beginn an gegen Kateryna Kiziuk und Chiara Steenbruck nicht viel zusammen. Im Einzel klappte es dann besser für Stepanovska. Sie behielt gegen Chiara Steenbruck klar die Oberhand. Ein sehenswertes Duell mit tollen Ballwechseln lieferten sich Jongen und Kiziuk. Jongen verlor die ersten beiden Sätze mit 10:12 und kämpfte sich dann zurück in die Partie. Im Entscheidungssatz war es dann ein Spiel auf Messers Schneide, in dem Kiziuk mit 15:13 die Glücklichere war. Im unteren Paarkreuz brachten Jana Vollmert und Lisa Scherring die DJK wieder auf Kurs. Vollmert gewann ohne Probleme mit 11:1, 11:9 und 11:3 gegen Lenara Breyer. Scherring brauchte einen Satz mehr, um sich gegen Haiyan Aye durchzusetzen. Im Anschluss musste sich Stepanovska gegen die stark aufspielende Kiziuk in vier Sätzen geschlagen. Jongen (3:0 gegen Steenbruck) und Vollmert (3:0 gegen Aye) machten dann aber den letztlich souveränen Sieg perfekt.

Überragende Spielerin in Langstadt war Miriam Jongen, die zunächst an der Seite von Valerija Stepanovska erfolgreich agierte und danach auch beide Einzel im Spitzenpaarkreuz gewinnen konnte. Dabei zeigte sie große Nervenstärke. Sowohl im Doppel (gegen Janina Kämmerer/Anna Jansen) als auch im Einzel (gegen Kämmerer) lag Jongen bereits mit 0:2-Sätzen in Rückstand. „Im Doppel haben wir die Taktik nach den ersten beiden Sätzen umgestellt. Das hat zum Erfolg geführt. Im Einzel hatte ich gegen die starken Spielerinnen eigentlich keine Erwartungen. Es lief aber dann gut“, sagte Jongen, die sich am Ende mit 14:12 im Entscheidungssatz gegen Kämmerer behauptete und auch gegen Anne Bundesmann nach fünf Sätzen (11:5 im Entscheidungssatz) die Nase vorn hatte. Eine starke Partie machte auch Valerija Stepanovska, die im ersten Einzel gegen Bundesmann in vier Sätzen die Oberhand behielt und danach knapp mit 9:11 im fünften Durchgang gegen Kämmerer unterlag. Doppelten Grund zur Freude hatte auch Jana Vollmert. Sie feierte in Hessen ihren 23. Geburtstag und holte gegen Cornelia Neumann-Reckziegel (3:1) und Sonja Busemann (3:1) zwei Einzelsiege. „Einfach unglaublich, wir sind mega happy“, sagte sie direkt nach Spielende. Für das nächste Heimspiel am 13. April plant die DJK jetzt einen großen Aktions-Tag, zu dem alle Holzbüttgener Vereine aufgerufen werden, mitzumachen. Unter dem Motto „Gemeinsam für Hobü“ soll dann der Zuschauerrekord in der 3. Bundeliga geknackt werden.