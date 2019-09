Tischtennis : DJK feiert ersten Sieg

Valerija Stepanovska spielte beim Holzbüttgener 6:3-Sieg über den TSV Schwarzenbek stark auf und gewann dabei auch gegen ihre ukrainische Freundin Olena Nalisnikovska mit 3:1-Sätzen. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Dritte Tischtennis-Bundesliga: Valerija Stepanovska überragt beim Holzbüttgener 6:3-Sieg über den TSV Schwarzenbek.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen sind gut in die neue Spielzeit der 3. Bundesliga, Gruppe Nord, gestartet. Eine Woche nach dem 5:5-Remis gegen den TSV Langstadt II gelang den Kaarsterinnen am Sonntag der erste Saisonsieg. Gegen den TSV Schwarzenbek setzte sich das Quartett nach 0:2-Rückstand am Ende sicher mit 6:3 durch.

„Das war mega gut. Wir sind nach dem Rückstand stark zurückgekommen und haben verdient gewonnen. Das waren zwei wichtige Punkte für uns“, sagte Jana Vollmert. Sie hatte zuvor mit ihrem 3:0-Einzelsieg gegen Michelle Weber den 6:3-Erfolg perfekt gemacht. Eine sehr starke Leistung zeigte auch Valerija Stepanovska, die im Spitzenpaarkreuz ungeschlagen blieb.

Info Drittes Heimspiel in Folge für Holzbüttgen Spiel Am Sonntag um 14 Uhr erwartet die DJK den VfL Kellinghusen in der Halle am Bruchweg Gegner Der VfL hat bislang erst ein Spiel bestritten (5:5 gegen Hannover 96)

Zu Beginn im Doppel mussten Jana Vollmert und Lisa Scherring bei der 1:3-Niederlage gegen Kiziuk/Nalisnikovska die Stärke der beiden Spitzenspielerinnen anerkennen. Einen wechselhaften Verlauf nahm die Partie von Valerija Stepanovska und Martyna Dziadkowiec gegen das junge Gäste-Doppel Weber/Steenbuck. Am Ende setzte sich das DJK-Duo im fünften Satz durch. In einem hochklassigen und sehenswerten Spiel mit spektakulären Ballwechseln sorgte Valerija Stepanovska dann mit einem 3:1-Sieg gegen ihre ukrainische Freundin Olena Nalisnikovska für den Anschluss. Im Spiel duellierten sich beide auch mit Worten, die für die meisten Zuschauer nicht nachvollziehbar waren. „Ja, das waren keine schönen Worte. Im Spiel sind wir keine Freundinnen“, sagte Stepanovska danach mit einem Lächeln. Einen starken Auftritt legte auch Martyna Dziadkowiec hin. Sie bezwang die starke Nummer eins Kateryna Kiziuk in fünf Sätzen und gewann damit ihr erstes Einzel im DJK-Trikot. „Ich habe besser und sicherer als bisher gespielt und bin glücklich über den Sieg“, meinte Dziadkowiec.