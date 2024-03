Leichtathletik 3. Osterlauf lockt in den Rheinpark Neuss

Obwohl erst Ende Januar in die Öffentlichkeitsarbeit eingestiegen, zieht Simon Kohler, der mit seiner Agentur ID4Sports schon den Neusser Silvesterlauf in Uedesheim erfolgreich wiederbelebt hatte, im Vorfeld des 3. Osterlaufs am Karsamstag im Rheinpark ein positives Zwischenfazit: „Die Anmeldezahlen steigen stetig. Ganz besonders freuen wir uns über die Anmeldungen ganzer Familien, die an zwei oder drei Läufen teilnehmen. Auch die Altersspanne – der jüngste Teilnehmer ist Jahrgang 2023, der älteste bereits über 80 – zeigt, dass unser Konzept, ein sportliches Familienfest für wirklich alle anzubieten, ankommt.“ Das Angebot fülle eine Lücke im Terminkalender, ist er überzeugt, denn im Gegensatz zu Silvester sei das Laufangebot an Ostern begrenzt. „Nach der Absage des Osterlaufs in Köln verzeichnen wir auch viele Anmeldungen aus der Region Köln/Bonn.“