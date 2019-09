Handball : Trainer fordert mehr Aggressivität

Neuss Handball-Drittligist Rhein Vikings gastiert am Samstag bei der Ahlener SG.

Nach zwei Niederlagen in Serie möchte die HSG Rhein Vikings wieder zurück in die Erfolgsspur finden: Tabellarisch betrachtet bietet sich hierfür mit dem Auswärtsspiel bei der Ahlener SG am Samstag (15.30 Uhr) eine gute Gelegenheit. Die Münsterländer stehen nach drei Spielen bei 1:5 Punkten in der Tabelle der 3. Handball-Liga West verzeichnet, haben damit bisher einen Zähler weniger als die Wikinger eingefahren.