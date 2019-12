Handball : Vikings behalten in der Schlussphase einen kühlen Kopf

Vikings behalten in der Schlussphase einen kühlen Kopf

Neuss In einer hektischen Schlussphase behielten die Rhein Vikings vor gerade einmal 96 Zuschauern in der Gummersbacher Schwalbe-Arena kühlen Kopf und die Übersicht: Nach dem Desaster vor zwei Wochen gegen Wilhelmshaven meldete sich der Handball-Drittligist mit einem gleichsam knappen wie eindrucksvollen 26:25-(15:14)-Erfolg beim VfL Gummersbach II zurück.

Die Wikinger lagen dabei über weite Phasen des Spiels in Führung. Einzig nach dem 16:14-Zwischenstand musste kurz nach der Halbzeit eine brenzlige Situation überstanden werden. Mit drei Treffern in Folge drehten die Gastgeber die Partie zum 16:17 aus Vikings-Sicht (36.). Beim 19:20 (44.) und 20:21 (47.) lagen die Neusser noch zweimal zurück, kämpften sich aber mit einer Dreier-Serie wieder in Führung zum 23:21 (49.). Mit dem Auswärtssieg hielten die Vikings Gummersbach nicht nur auf Distanz, sondern verschafften sich zugleich eine beruhigende Ausgangssituation vor dem Hinrunden-Finale gegen Hagen.