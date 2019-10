Handball : Die erstaunliche Entwicklung der Vikings

Handball-Drittligist steht vor dem Spiel in Longerich besser da als von vielen zu Saisonbeginn erwartet.

Entsprechend fahren die Wikinger am Freitagabend mit einer breiten Brust und viel Selbstvertrauen nach Köln zum Derby beim Longericher SC (20 Uhr, Sporthalle am Heinrich-Mann-Gymnasium).

Einer davon ist in Person von Bennet Johnen ein ehemaliger Wikinger. Der 31 Jahre alte Kreisläufer wechselte im Sommer rheinaufwärts. Einen Vor- oder Nachteil sieht der Trainer hierbei jedoch nicht, da sich beide Seiten gut kennen würden. Johnen konnte in dieser Saison bereits 27 Tore erzielen. Bester Werfer beim Kölner Vorort-Verein ist in Simon Schlösser ebenfalls ein alter Bekannter. Der Rückraumspieler, der den damaligen Neusser HV 2015 verließ, steht aktuell bei 38 Treffern, davon 24 per Siebenmeter.