Handball : Rhein Vikings machen in Köln zu viele Fehler

Köln Nach vier Spielen ohne Niederlage muss sich der Handball-Drittligist beim Longericher SC mit 28:31 geschlagen geben.

Es war eine Situation, die symptomatisch für den Auftritt der Drittliga-Handballer des HC Rhein Vikings beim Longericher SC war: Beim Stand von 22:25 aus Wikinger-Sicht trat David Denert zum Siebenmeter an. „Konzentrier dich, David“, mahnte Coach Jörg Bohrmann von draußen. Doch der 27-Jährige scheiterte am glänzend aufgelegten Longericher Torhüter Valentin Inzenhofer.

An Denert wiederum lag die Niederlage keineswegs, das betonte auch Bohrmann nach dem Spiel. Der Linksaußen verwandelte ansonsten acht seiner neun Siebenmeter, traf insgesamt gar elf Mal. Dennoch ließ sich an diesem Fehlwurf der Auftritt der Gäste gut ablesen, die sich durch einfache Fehler um den Lohn brachten und am Ende nach vier Partien ohne Niederlage mit 28:31 (14:16) geschlagen das Spielfeld verlassen mussten. Zugleich verlor die Neuss-Düsseldorfer Spielgemeinschaft vorerst den Anschluss ans obere Tabellendrittel.

450 Zuschauer sorgten in Köln für eine lautstarke Derby-Kulisse, in der die Gastgeber schnell die Oberhand gewannen. „Wir machen vier technische Fehler in den ersten fünf Minuten“, ärgerte sich Bohrmann, Longerich zog auf 3:0 davon (4.). Einmal gelang den Neussern noch der Ausgleich zum 8:8 (15.), ansonsten liefen die Wikinger die gesamte Spielzeit über einem Rückstand hinterher. Vielleicht war es auch der Longericher Hexenkessel, der die Vikings zu unnötigen Ballverlusten trieb. Bohrmann jedenfalls konstatierte: „Du darfst dir nicht so viele Fehler erlauben, sonst bekommst du hinten wie vorne Unsicherheiten im eigenen Spiel.“ Insbesondere nach eigenen Gegentreffern gelang dem Zweitliga-Absteiger zu selten die postwendende Antwort.