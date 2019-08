Handball : Rhein Vikings stehen vor erster Bewährungsprobe

Neuss Handball-Drittligist aus Neuss reist am Samstag mit einigen Personalsorgen zum Gastspiel beim TuS Spenge.

Eine Woche nach dem umkämpften 31:30-Derbysieg gegen den Leichlinger TV wartet nun ein Gegner von deutlich größerer Kragenweite auf die HSG Rhein Vikings: Am zweiten Spieltag der 3. Handball-Liga Nord-West müssen die Wikinger am Samstagabend (19:15 Uhr) beim TuS Spenge antreten.

Nach dem hitzigen Duell gegen Leichlingen sei in dieser Woche insbesondere im athletischen Bereich gearbeitet worden, berichtet Bohrmann. Zudem habe er seinem Team vermittelt, mehr auf die Disziplin zu achten: „Wenn wir gegen Leichlingen kontrollierter spielen, können wir den Deckel schon früher draufmachen. Wir haben uns aber teilweise zu viel mit dem Gegner und dem Schiedsrichter beschäftigt.“ Das Spiel ohne Ball hat der Trainer ebenfalls thematisiert: „Das hat mir zuletzt nicht so gut gefallen.“ So sollten Situationen in der Abwehr besser erkannt und im Spiel nach vorne die Freiräume besser besetzt werden. Am Kreis haben die Vikings abermals Personalsorgen: Paul Skorupa wird aufgrund einer schweren Bronchitis wohl noch einige Zeit fehlen. Niklas Ingenpass ist zwar wieder im Training, nach seinen Wirbelsäulenproblemen steht hinter dem Einsatz jedoch noch ein Fragezeichen. Eng wird die Zeit hingegen bei Christoph Schlichting, dem dritten Kreisläufer im Team. Rückraumspieler Niklas Weis plagte sich derweil mit Fußproblemen, dürfte jedoch in Spenge mit dabei sein.