Leichtathletik 29. Energie-Cross in Neukirchen

Im Vorjahr hatten weder die Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und Antonia noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie dem Energie-Cross in Neukirchen den Garaus machen können. Obwohl die 28. Auflage noch am Vormittag auf der Kippe gestanden hatte, übertraf sie die Erwartungen der veranstaltenden SG Neukirchen/Hülchrath mit mehr als 400 Läuferinnen und Läufer im Ziel deutlich. Der 29. Energie-Cross lädt eine Woche früher als vor einem Jahr aufs Gelände der Sportanlage an der Viehstraße ein. Um dem Trubel des Karnevals zu entgehen – Rosenmontag ist am 20. Februar –, fällt der Startschuss bereits am 11. Februar. Die Planungen hat das Organisationsteam um Bernd Juckel natürlich trotzdem längst abgeschlossen.