Leichtathletik : Crosslauf sticht Orkan und Corona aus

Grevenbroich Mehr als 400 Läuferinnen und Läufer erreichen beim 28. Energie-Cross in Neukirchen das Ziel. Auch aus diesem Grund zieht Chef-Organisator Bernd Juckel zufrieden Bilanz: „Unsere Erwartungen sind deutlich übertroffen worden.“

Mit einem durchaus besorgtem Blick auf die gewaltigen Einschränkungen wäre er mit 200 bis 250 Starterinnen und Startern schon zufrieden gewesen. „Aber dann hatten wir mehr als 500 Voranmeldungen und die Ausfallquote war so gering wie nie“, stellte der für die Leichtathletik-Abteilung als Pressewart tätige Willy Helfenstein überrascht fest. Noch am Abend vorher waren ihm freilich Zweifel gekommen, ob die über Deutschland hinwegziehenden Orkane nicht doch noch für ausgedünnte Startfelder am Viehweg sorgen würden. Die Sorge war indes unbegründet. Die Läuferinnen und Läufer kamen anders als sonst nicht nur aus dem Rhein-Kreis, sondern auch aus Erkelenz, Sonsbeck, Xanten, Duisburg, Köln, Eschweiler und sogar Braunschweig. „Wahrscheinlich haben sich alle gefreut, dass überhaupt etwas stattfindet“, vermutete Juckel schmunzelnd. Auch die Einhaltung der Hygieneregeln sei kein Problem gewesen: „Da alles klar im Vorfeld kommuniziert wurde, hat auch niemand über Kontrollen oder fehlende Siegerehrungen oder Umkleiden gemeckert. Es waren alle sehr diszipliniert.“ Die als reines Outdoorevent konzipierte Veranstaltung verbuchte am Ende 440 „Finisher“ – so viele wie seit Jahren nicht mehr.

Dabei stand der Cross in Neukirchen noch bis 9 Uhr am Samstag auf der Kippe. Offiziell waren nämlich aufgrund der Sturmtiefs alle Sportanlagen in Grevenbroich bis Montag gesperrt. Nach einer Begehung der Strecke gab es dann aber grünes Licht vom Sportamt. Nur ein kurzes Stück der Strecke musste abgeändert werden – es ging an anderer Stelle als geplant am Kunstrasenplatz vorbei, da ein Baum bedrohlich schief stand. „Es gab noch sehr viel zu tun am Vormittag und ich war alles andere als entspannt“, räumte Juckel ein. Der Großteil des Kurses musste noch „abgeflattert“ werden, für den neuen Streckenteil wurden kurzerhand Matten organisiert, damit die Starterinnen und Starter nicht mit ihren Spikes über Asphalt zu laufen hatten. Juckel: „Um halb zehn ging es schon los und alle waren super engagiert und haben mitgezogen, so dass alles reibungslos geklappt hat. Großes Kompliment und Dankeschön an alle.“