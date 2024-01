26. Straberger Crosslauf „Das war Wintersport vom Feinsten“

Der spitzensportliche Höhepunkt im Walddorfstadion war der Lauf über 3450 Meter, nach dem Anneke Vortmeier bei der Siegerehrung mit der tief stehenden Sonne im Gesicht um die Wette strahlte. In 12:15 Minuten durch knöcheltiefen Schnee ließ die 21-Jährige, die zum Jahreswechsel vom TV Wattenscheid zu ihrem Stammverein ASV Duisburg zurückgekehrt ist, das 41-köpfige Feld inklusive der kompletten Männer-Konkurrenz hinter sich. Wenige Wochen nach dem Gewinn der Silbermedaille mit dem deutschen Team bei den Crosslauf-Europameisterschaften in Brüssel war ihr Sieg in der Frauenkonkurrenz über die Mittelstrecke von Beginn an ungefährdet. In der letzten der drei Runden auf dem Straberger Schneefeld setzte sich die Dritte der Deutschen U23-Crosslaufmeisterschaften deutlich vom stärksten männlichen Konkurrenten ab und resümierte im Ziel bestens aufgelegt: „Ein für mich sehr schöner Jahresauftakt in einer tollen Atmosphäre.“ Nach ihrem erfolgreichen Saisonabschluss mit Platz sechs in der Altersklasse W55 bei den Deutschen Crosslaufmeisterschaften in Perl lief es in Straberg auch für Ute Jenke (DJK Novesia) optimal. Sie wurde Sechste im Gesamteinlauf der Frauen und gewann in ihrer neuen Altersklasse W60 in 16:52 Minuten.