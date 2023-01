Leichtathletik Crosslauf in Straberg feiert am Samstag Jubiläum

Gefallen findet er auch an dem bunten Mix aus jung und alt. So sorgt der LVN-Nachwuchscup für die männliche und weibliche Jugend U14, U16 und U18 für gut gefüllte Startfelder. Auf die Strecke begeben sich auch in der Szene seit vielen Jahren bekannte Crosser wie Bernd Juckel von der SG Neukirchen/Hülchrath (Altersklasse M70) sowie Ute Jenke (W55) und Bernd Czarnietzki (M60) von der DJK Novesia. Sie dürfen sich am Samstag zum Silberjubiläum im und rund um den Sportplatz am Mühlenbuschweg auf einen unter der Regie von Josef Schoos mit einem zusätzlichen Sandhügel veredelten Kurs freuen. „Sehr anspruchsvoll und im Stil der Crossklassiker in Belgien oder Neukirchen“, sagt Mertes. Los geht es in Straberg am Mittag mit dem Bambinilauf, den Schlusspunkt setzt um 14.45 Uhr das Rennen über 7500 Meter.