21. Tour de Neuss „Lieber Rennen fahren als Beine hochlegen – sonst rosten sie ein“

Wer als Lenker eines Hollandrads nun denkt, der Mann ruht sich dazwischen aus, verbringt seine Tage mit Regeneration statt auf dem Rennrad, könnte falscher nicht liegen. Am Mittwoch startete Nils Politt bei der Tour de Neuss, verpasste nach 80,6 Kilometern auf der Kaiser-Friedrich-Straße im Spurt gegen Georg Zimmermann nur hauchdünn seinen dritten Sieg nach 2018 und 2022. Am heutigen Freitag steht er schon wieder an der Startlinie, bei der „Schmitter Nacht“ in seinem Wohnort Hürth, wo es ab 20.45 Uhr über vergleichsweise kurze 64 Kilometer geht.