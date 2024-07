21. Tour de Neuss Eine atemberaubende Radsport-Show vor 25.000 Zuschauern

Den inoffiziellen Ehrentitel „König der Ausreißer“ verdiente sich in Neuss aber Michel Gießelmann vom Team Rose Racing Circle. Der 25-Jährige aus Bielefeld vermochte sich mit heraushängender Zunge auf bis zu 40 Sekunden vom Hauptfeld abzusetzen und wurde erst 14 Runden vor Schluss geschluckt. Dafür wurde er von der Jury vollkommen zu Recht mit dem Friedhelm-Hamacher-Gedächtnispreis für den kämpferischsten Fahrer ausgezeichnet. Dass er trotz seines bewundernswerten Eifers für den Sieg nicht in Frage kommen würde, hatte er ohnehin geahnt: „Auch wenn die Jungs die Tour de France noch in den Beinen haben, sind sie zu stark für mich. Da ist nix zu machen.“ Und weil er eh gerade da war, brach er ausgesprochen charmant noch eine Lanze für das Großevent in Neuss: „Das ist einmalig! So viele Zuschauer haben wir bei keinem anderen Rennen in NRW.“