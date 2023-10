20. Schüler-Crosslauf in Neuss Die Entscheidung um Rang eins fällt im Fotofinish

Vielleicht geht der Blick in einem Jahrhundert ja auch zurück auf das Foto-Finish in der Altersklasse M6 und jünger (Jahrgang 2017/18). Nach 400 Metern wies die Stoppuhr den Sieger Adam El Addouti Boughrara (KGS Burgunderschule) und den Zweitplatzierten Jakob Soltwisch (St. Andreas Grundschule) in 1:54 Minute mit der exakt gleichen Zeit aus.