Interview : „Kräfte bündeln, um mit Politik und Wirtschaft zu sprechen“

Dormagen Der Handball-Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen hat die aus 20 Profi-Klubs bestehende Interessengemeinschaft „Teamsport NRW“ ins Leben gerufen. Im Interview spricht er über deren Ziele.

Zwanzig nordrhein-westfälische Profi-Klubs aus den Sportarten Basketball, Eishockey, Handball und Volleyball, darunter so renommierte Vereine wie Düsseldorfer EG, Kölner Haie, TBV Lemgo, Bergischer HC, GWD Minden oder Telekom Baskets Bonn, haben sich zur Interessengemeinschaft „Teamsport NRW“ zusammengeschlossen. Sie wollen damit, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung, „den massiven Bedrohungen, die die Corona-Pandemie jetzt und zukünftig für den NRW-Sport darstellt, entschlossen und gut organisiert entgegentreten.“

Motor hinter der Bewegung, die sich an Vorbilder in Sachsen, Hessen und Thüringen anlehnt, ist Björn Barthel. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert der Handball-Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen seine Beweggründe und die Ziele der Initiative

Björn Barthel Die Initiative ist nichts grundlegend Neues. Es gibt solche Interessengemeinschaften ja bereits in Sachsen, Hessen und Thüringen. Und seit zwei Jahren gibt es Teamsport Deutschland. Ich war der Meinung, dass es in Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstem Bundesland, in dem der Sport eine besondere Bedeutung hat, auch so etwas geben sollte. Und ich habe in Gesprächen mit Kollegen aus anderen Vereinen schnell gemerkt, dass viele genauso denken.