Jugendfußball : 20. Novesia-Cup trotzt dem Trend

Neuss U14-Nachwuchsfußballer von fünf Erstligisten spielen am Sonntag in Neuss um Turniersieg.

Na klar, Klaus Vossen ist stolz auf „seinen“ Novesia-Cup. „Das Turnier geht am Sonntag in seine 20. Auflage – und das mit einem Teilnehmerfeld, das hinsichtlich der Qualität zum Besten in Deutschland gehört.“ Doch obwohl im Laufe der Jahre 39 Profivereine aus 16 Ländern mit ihrem Nachwuchs an den Rhein gekommen sind, hat sich der Chef des Orga-Teams den Sinn für die Realitäten bewahrt: „Leider kann man Neuss beim besten Willen nicht mehr den Fußball-Hochburgen zuordnen.“

Und trotzdem bringt das von der Stadtauswahl Neuss in Kooperation mit der SG Erfttal (für den Stadtsportverband Neuss) veranstaltete Turnier zuverlässig Spitzenklasse in die Quirinusstadt: Auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage am Jean-Pullen-Weg sind am Sonntag ab 10 Uhr die U14-Mannschaften der Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt und FC Schalke 04 im Einsatz. Für das gewohnte internationale Flair sorgen Legia Warschau aus Polen, deren Kicker im Rahmen einer Jugendbegegnung gleich fünf Tage bleiben, und Royal Antwerpen aus Belgien. Derartig renommierte Klubs regelmäßig für den Novesia-Cup zu begeistern, sei im „fußballarmen Neuss, so wird es ja immer wohl zu Recht dargestellt“, keine Selbstverständlichkeit, findet Vossen. „Etliche Bundesligaspieler und auch aktuelle Nationalspieler haben mit ihren damaligen Mannschaften ihre Visitenkarten beim Cup in Neuss abgegeben. Die einzigartigen Karrieren von Manuel Neuer und Leroy Sanè waren damals noch nicht absehbar, aber das spricht gerade für die gute Ausbildungsarbeit in den Nachwuchsabteilungen der Bundesligavereine.“

Wenngleich Bürgermeister Reiner Breuer „natürlich unserer Stadtauswahl die Daumen drückt“, dürfte das Team des Ausrichters wiederum nur eine Nebenrolle besetzen.



• Borussia Mönchengladbach Kein Verein war in Neuss so oft im Endspiel und kein Verein hat so oft den Turniersieg errungen. Im vergangenen Jahr bezwangen die „Fohlen“ im Endspiel Eintracht Frankfurt mit 2:0.



• Fortuna Düsseldorf Gemeinsam mit dem Nachwuchs aus Mönchengladbach seit vielen Jahren der Platzhirsch am Niederrhein. 2018 erreichten die Talente aus der Landeshauptstadt in Neuss das kleine Finale, setzten sich dort im Elfmeterschießen mit 2:1 gegen Hannover 96 durch.



• 1. FC Köln Sicher einer der Mitfavoriten auf den Turniersieg. Beim internationalen Jugendturnier um den Santander Cup im „Borussia-Park“ schlugen die „Geißböcke“ unter anderem Arsenal London und trotzten Juventus Turin ein Remis ab. Erst im Halbfinale kam gegen den späteren Turniersieger FC Valencia im Elfmeterschießen das Aus.



• FC Schalke 04 Die Elf aus dem Revier konnte den Novesia-Cup noch nie in seine Vitrine stellen. Den Nachwuchs-Wettbewerb um den Revier-Cup schloss Königsblau aber auf Rang zwei ab.



• Eintracht Frankfurt Das Nachwuchsleistungszentrum am Riederwald ist hochdekoriert. Alle Jugendmannschaften der Hessen bis zur Altersklasse U19 spielen in den nationalen Top-Ligen.



• Legia Warschau Die Polen machten 2017 beim Debüt in Neuss eine gute Figur, schlugen in der Vorrunde unter anderem den späteren Turniersieger Borussia Mönchengladbach. Erst in der Zwischenrunde beendete Galatasaray Istanbul den Höhenflug.



• Royal Antwerpen Fußball in Belgien ist mittlerweile ein Qualitätsprodukt, dem trägt der Verein mit der neu gegründeten „Royal Antwerp Fußballakademie“ Rechnung. Ihr Ziel: 90 Prozent der hier ausgebildeten Talente zu Profis zu machen.